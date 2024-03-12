أوروبا: أمريكا ستنشئ رصيفًا في غزّة وسنستخدم سفنًا أصغر لأجل المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسة مفوضيته، أورسولا فون دير لاين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل “على إنشاء ميناء عائم لتفريغ السفن” المتجهة من لارنكا على الساحل الشرقي لقبرص إلى قطاع غزّة، “وحتى يصبح جاهزاً، سنعمل بسفن أصغر حجماً”.

وقالت فون دير لاين، في مداخلتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء، إن “الوضع على الأرض أكثر درامية من أي وقت مضى، وقد وصل إلى نقطة حرجة. لقد رأينا جميعاً تقارير عن أطفال يموتون من الجوع. لا يمكن لهذا الأمر أن يحدث وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لوقفه، والجميع يعلمون ذلك”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: “أعرف مدى صعوبة نقل المساعدات داخل وخارج غزة. يجب استخدام جميع الطرق للوصول إلى الأشخاص المحتاجين. وهنا يأتي دور الممر البحري”، الذي “يمكن أن يساعد في زيادة كمية المساعدات التي تصل فعليًا إلى الناس في شمال غزّة”.