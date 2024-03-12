إيطاليا: مدمرتنا بالبحر الأحمر أسقطت طائرتين بدون طيار للحوثيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن مدمرتها في البحر الأحمر (كايو دويليو) أسقطت طائرتين بدون طيار، تابعتين لميليشيا الحوثي اليمنية.

وبهذا الصدد، كتب الوزير تاياني في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء: “تهانينا لطاقم (كايو دويليو) التي أسقطت طائرتين بدون طيار في البحر الأحمر”، وذلك “في إطار انخراطها بمهمة مهمة (أسبيدس) الأوروبية الجديدة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “قوات البحرية الإيطالية تضمن حرية الملاحة وتحمي سفننا التجارية”. واختتم بالقول: “فخورون بأفراد بَحريتنا”.

وكانت المدمرة الإيطالية قد أسقطت طائرة أخرى من النوع المُسيّر عن بُعد أيضاً، يوم السبت الموافق 2 آذار/مارس الجاري.