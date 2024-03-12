برلمانية أوروبية: البابا على حق في أن السلام هو السبيل الوحيد لأجل أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أبدت برلمانية أوروبية، توافقها في الرأي مع البابا فرنسيس، الذي كان “على حق في أن السلام هو السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا”.

وقالت عضوة البرلمان الأوروبي عن حركة خمس نجوم الإيطالية، ماريا أنجيلا دانتسيه، في مداخلة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الثلاثاء، إن “أوروبا تبدو اليوم أكثر ارتباكا ويسودها عدم اليقين في سيناريو الحرب المحيط بنا”، فـ”هناك من يريد إرسال صواريخ بعيدة المدى لكييف، مقابل من يزعم بأن روسيا تُهزم عسكرياً، وهي قوة نووية”.

وأضافت دانتسيه، أنه في هذا السياق، “لم يصب سوى البابا فرنسيس، ونقل في هذه العلامة بالطريقة الأكثر أصالة، مشاعر الرأي العام الأوروبي الذي يريد إنهاء الحرب: السلام هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا، إذا كنا نهتم حقًا بمصير الشعب الأوكراني، والذي لن يتحقق أبدًا إن كان الخيار الوحيد هو إرسال مزيد من الأسلحة أو حتى تعبئة جيش أوروبي على الأراضي الأوكرانية”.

وحذّرت البرلمانية المعارضة من أنه “ليس هناك دفاع من شأنه أن يصمد إزاء السلاح النووي. فلنفتح في المجلس الأوروبي المقبل طاولة مفاوضات، ودعونا لا نترك زمام المبادرة لأردوغان”، فـ”ليس من تاريخنا تشجيع تصعيد الصراعات، ويجب على أوروبا أن تتذكر أنها ولدت لتنبذ الحروب”.

وخلصت البرلمانية الأوروبية الى القول: “إنني أوجه كلمتي لجميع القادة الأوروبيين: لا يتملككم الخجل من التفاوض”.