ميلوني بشأن الذكاء الاصطناعي: المركزية للفرد حقوقاً واحتياجات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن الذكاء الاصطناعي “هو أعظم ثورة في هذا العصر، وهو أيضاً التحدي الرئيسي الذي نواجهه، من وجهات النظر الأنثروبولوجية، الاقتصادية، الإنتاجية والاجتماعية”.

وفي رسالة الفيديو لحدث “الذكاء الاصطناعي لأجل إيطاليا”، الملتئم الثلاثاء، قالت ميلوني، إن “ما يجازف بأن يتم استبداله اليوم، لم يعد العمل الجسدي، بل العقل البشري”، أي “ما جعل الإنسان لا غنى عنه دائماً مقارنة بالآلة، ولا يمكن استبداله بها”.

وأوضحت رئيسة الحكومة، أن “هذه التقنية، لا يمكنها إطلاق العنان لكل إمكانياتنا الإيجابية إلا إذا تحرك تطورها في نطاق القواعد الأخلاقية التي تتخذ من الفرد حقوقاً واحتياجات محوراً لها”، وهذه هي “البوصلة التي وجهت وستظل توجه عملنا على كافة المستويات، ومن الواضح أن ذلك يبدأ من رئاستنا لمجموعة السبع”.

ومن بين أمور أخرى، ذكرت رئيسة مجلس الوزراء، أنه “بفضل تسخير رأس المال الاستثماري، سيكون من الممكن استثمار مليار يورو في الذكاء الاصطناعي، سواء أكان من خلال إنشاء صندوق استثمار جديد مخصص للذكاء الاصطناعي أو باستخدام صناديق الاستثمار الموجودة أصلاً والتي تنطوي على هذه التكنولوجيا”.

وخلصت ميلوني مشيرةً إلى “الالتزام الذي تم التعهد به لمجموعة السبع: فلقد اختارت إيطاليا وحكومتها جعل موضوع الذكاء الاصطناعي وتطويره قضية مركزية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى”.