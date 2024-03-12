إيطاليا: منافسة غير عادلة في البحر الأحمر من الشركات الصين وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت إيطاليا على لسان وزير دفاعها غويدو كروزيتّو، بـ”المنافسة التجارية غير العادلة من جانب الشركات الصينية والروسية، غير المتأثرة بالأحداث على طرق الملاحة في البحر الأحمر”.

وحذّر الوزير كروزيتّو في حديثه خلال معرض (LetExpo 2024) المقام في روما، الثلاثاء، من حقيقة أن “السفن إذا لم تمر عبر البحر الأحمر أو قناة السويس، فلن تصل إلى البحر المتوسط”، مبيناً أن “لدينا الآن عجز في القطاع يتجاوز الـ25%، وهو ما يعني انخفاض مستوى العمل في الموانئ الإيطالية وفي كل ما يتعلق بالبضائع”.

وقال وزير الدفاع، إنه “في الوقت نفسه، يعتاد الناس والسفن على القيام برحلات أخرى، ويتم إنشاء موانئ أخرى، بناء موانئ جديدة في الجزء الغربي من أفريقيا، مصممة خصيصًا لاعتراض أي تغيير مستقبلي في الطرق، وهناك منافسة غير عادلة للشركات، لأنه إذا لم يتم ضرب الشركات الصينية والروسية على حساب الشركات الغربية فقط، فستكون هناك ميزة للأولى على المديين المتوسط والطويل”.

وتابع: “المنافسة غير العادلة تصبح حربًا هجينة على النظام الاقتصادي الغربي بأكمله، وفي هذه الحالة الأوروبي، لصالح نظام اقتصادي بديل”، وأنه “في اليوم الذي تسيطر فيه الصين وروسيا على النقل البحري في العالم، ستكون لديهما قوة أكبر من تلك التي تمتلكانها الآن، تتجاوز القوة التي تمنحها الأسلحة”.