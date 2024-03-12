وزير دفاع إيطاليا: ضمان عودة الأمان للبحر الأحمر والممرات الأساسية الأخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على ضرورة ضمان العودة إلى تأمين البحر الأحمر والممرات الأساسية الأخرى.

وأضاف الوزير كروزيتّو في حديثه خلال معرض (LetExpo 2024) المقام في روما، الثلاثاء، أن

وأكد وزير الدفاع، أن “البضائع الإيطالية التي تتبع طريق مصر، تمثل أكثر من 15% من إجمالي الواردات من الخارج، وحوالي 10% من الصادرات”، وأن “البحر الأحمر يُعدّ أحد تلك الممرات الأساسية، وهو عنق الزجاجة الذي تمر عبره غالبية البضائع المنقولة بحراً في العالم”.

وأشار كروزيتّو إلى أن “90% من بضائع العالم تنتقل عبر البحر، و50% من الغذاء في القرن القادم سيأتي من البحر، و80% من سكان العالم يعيشون على مسافة 200 كيلومتر عن السواحل، و40% من التجارة بين أوروبا وآسيا تمر عبر البحر الأحمر”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، مذكّراً بأنه “لذلك، فمصلحتنا هي التأكد من استمرار تأمين هذا الممر وغيره من الممرات الرئيسية في العالم، وأن يعود إليها الأمان مرة أخرى”، مبيناً أن “ما يحدث في البحر الأحمر وفي بنما لأسباب أخرى، يخلق كثيراً من المشاكل”.