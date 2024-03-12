إيطاليا: ارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن الاقتصاد العالمي لا يزال في بداية عام 2024، يعاني من حالة عدم يقين عالية، على خلفية تطور التوترات الجيوسياسية، ويتميز بآفاق نمو معتدلة.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في مذكرة حول الأداء الاقتصادي للبلاد، الثلاثاء، إن “إيطاليا سجلت في العام الماضي زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%”، وذلك “في تراجع مقارنة بعام 2022″، لكنها “فاقت متوسط ​​منطقة اليورو”، الذي بلغت نسبة النمو فيه 0.4%.

وذكرت المعطيات، أن “في الربع الأخير من عام 2023، أظهرت القيمة المضافة للصناعة بالمعنى الدقيق للكلمة ثباتًا كبيراً”، كما “استقر قطاع الخدمات، وسجل نشاط الزراعة تراجعاً محدوداً”، في حين “واصل قطاع البناء والتشييد نموه بشكل ملحوظ، ليصل إلى نسبة 4.7%”.