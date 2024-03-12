وزير الدفاع الإيطالي: مهمة أسبيدس تتطلب تأييد مزيد من الدول ضد تهديد الحوثيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أن البحر الأحمر “أصبح منطقة خطيرة، انتقلنا فيها في الأسابيع الأخيرة من السفن التجارية إلى السفن العسكرية بشكل مباشر، والموجودة حصريًا لضمان مرور تلك الأولى”.

وقال الوزير كروزيتّو في حديثه خلال معرض (LetExpo 2024) المقام في روما، الثلاثاء، إن “هناك تطور مستمر في أساليب الهجوم”، من قبل ميليشيا الحوثي، “والليلة الماضية أيضاً، تم تنفيذ هجمات بطريقة مختلفة وأكثر خطورة من سابقاتها”، بينما “أجاد رجال ونساء مدمرتنا (كايو دويليو) نشاط الصد بإسقاط طائرتين بدون طيار”، لكن “التحدي يتطور من أسبوع لآخر”.

وفي إشارة إلى عملية (أسبيدس) الأوروبية، أكد وزير الدفاع القول: “نحن مقتنعون بما نفعله، لأن البحر الأحمر وقناة السويس يُعدّان مركزان حيويان لاقتصادنا، وبالتالي فإن المهمة أساسية، ويجب علينا بالتعاون مع حلفائنا، إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فيها، والتوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، محذّراً من أن “مدى شدة وخطورة أعمال الحوثيين تتزايد أسبوعًا بعد أسبوع”.