إيطاليا: محطات التعبئة تخفض أسعار المحروقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر إعلامية إيطالية، إن أسعار المحروقات المكررة لم تتغير إلا قليلا صباح الأربعاء، في حين انخفضت أسعار الوقود في محطات التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.

ووفقًا للمسح المعتاد الذي أجرته صحيفة (ستافّيتّا كووتيديانا) التي تعنى بأسعار المحروقات، فقد “قامت شركة Q8 بخفض الأسعار الموصى بها للبنزين والديزل بنسبة سنت واحد للتر”، بينما استعرضت متوسط ​​الأسعار التي أبلغها المديرون إلى مرصد الأسعار التابع لوزارة التنمية الاقتصادية، والتي تم تسجيلها حتى الساعة 8 من صباح أمس في حوالي 18 ألف محطة تعبئة.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية، إلى أن “بنزين الخدمة الذاتية كان بسعر 1.853 يورو/لتر، أما وقود الديزل بالخدمة الذاتية، فهو بسعر 1.800 يورو/لتر، غاز البترول المسال بـ0.715 يورو/لتر، غاز الميثان بسعر 1.345 يورو/كغم، والغاز الطبيعي المسال بـ1.163 يورو/كغم”.