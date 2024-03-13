إيطاليا: وصول 42 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن وصول 42 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية أثناء الليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “رجال قوات خفر السواحل، اعترضوا القارب الصغير الذي كان المهاجرون يستقلونه”، مبينةً أنهم “يأتون من بنغلادش، سورية ومصر”.

وذكرت المصادر الأمنية، انه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، التي “يوجد فيها حاليًا ما يزيد قليلاً عن 230 ضيفًا”.

وكان مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، قد أطلق أمس نداء استغاثة لأجل القارب ذاته، مشيراً إلى أن على متنه ما بين 30 ـ 40 مهاجراً، فروا من ليبيا”، وهم “يواجهون مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وقد أطلق المشروع الإنساني النداء من منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن “كثيرين من بين المهاجرين يشعرون بالعياء ويبلغون عن أمواج عالية جداً”. واختتم بالقول إنه “تم إبلاغ السلطات، ونحن نحثهم على عدم تأخير عملية الإنقاذ”.