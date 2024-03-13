وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل لا تحيط المدنيين بالاحترام الكافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “الموقف في غزّة معقد للغاية، ولسوء الحظ، فإن إسرائيل لا تريد التخلي عن الهجوم القاسي للغاية على القطاع، ولا تظهر الاحترام الكافي تجاه السكان المدنيين”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن المدنيين “ضحايا هذه الحرب التي أشعلتها حركة (حماس)، مثل المدنيين الإسرائيليين تماماً، الذين ما يزالون رهائن بأيدي الإرهابيين”. واستدرك: “لكن لا علاقة للمدنيين الإسرائيليين أو الفلسطينيين بهذه الحرب، فهم ضحايا أبرياء. وعندما يكون هناك قتلى كثيرين من غير المقاتلين، فهذا يعني أنه تم تجاوز رد الفعل المتناسب”.

وأعرب الوزير تاياني، عن “الأمل بأن تتفهم إسرائيل ذلك، لقد قلنا لها بكل الطرق كأصدقاء للدولة والشعب اليهودي”. وتابع: “نحن نطالب بحق إسرائيل بالعيش في أمان ونحن مع حل الشعبين والدولتين، الدولة الواحدة الوحيدة”، مبيناً أن “من شأن هذا أن يجلب السلام”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “الجميع يحتاجون إلى تغيير موقفهم: حركة (حماس) فيما يتعلق بالرهائن وإسرائيل بخفض رد فعلها من خلال التركيز على الأهداف العسكرية فقط ومحاولة استثناء السكان المدنيين، الذين تبذل إيطاليا قصارى جهدها لمساعدتهم”.