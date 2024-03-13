حزب إخوة إيطاليا يقيم مؤتمراً عن اتفاق الهجرة مع ألبانيا الجمعة المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن حزب (إخوة إيطاليا)، عن عقد مؤتمر يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان: “الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا: نموذج جديد للتعاون في إدارة تدفقات الهجرة”.

وقالت مذكرة للحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم، إن “الاتفاقية التاريخية التي أبرمت مع ألبانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، يمكن أن تصبح نموذجًا للتعاون مع الدول الأخرى لإدارة تدفقات الهجرة”، وأنه “ستتم مناقشة الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية وآفاق هذا الاتفاق خلال المؤتمر”.

وأضافت المذكرة، أنه “سيتم إقامة هذا الحدث، الذي روجت له مجموعاتنا البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بالتعاون مع مكتب الأبحاث التابع لحزبنا، عصر يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 آذار/مارس، في قاعة معهد سانتا ماريا في أكيرو، بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما)، وسط روما.

وأشار بيان الحزب إلى أن “من بين المتحدثين في المؤتمر، سيكون وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، السفير الإيطالي لدى ألبانيا فابريتسيو بوتشي، خبير الدستور ماريو إسبوزيتو، عضو البرلمان الأوروبي من حزبنا، نيكولا بروكاتشيني، والمدير المشارك لصحيفة (ليبيرو) الإيطالية، بييترو سينالدي”.