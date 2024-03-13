وزير الاقتصاد الإيطالي: ناتجنا المحلي الإجمالي ليس استثنائياً لكنه أفضل من غيره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتّي، أن “اقتصاد بلادنا لا يسير بشكل استثنائي، لكنه يعمل بشكل أفضل من بقية الشركاء الأوروبيين الآخرين، ويجب علينا أن نفخر بذلك”.

وفي حديثه خلال مؤتمر حول الإصلاح الضريبي انعقد الأربعاء بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو)، قال الوزير جيورجيتّي، إن “التحديات التي نواجهها تأتي من الخارج وتتقاطع مع الوضع الجيوسياسي الذي يتساءل عنه الجميع”.

وأعرب الوزير المنتمي إلى حزب الرابطة، عن “الخشية من أن تفشل عملية فرض الضرائب الشاملة على الشركات متعددة الجنسيات”. واختتم مبيناً أن “هذا ما أدركته لدى مشاركتي باجتماعات مجموعة العشرين أو مجموعة السبع”.