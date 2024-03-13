إعلامي فاتيكاني: دعوات البابا ضد الأسلحة ولأجل السلام تستمر إزاء صمت الدبلوماسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد إعلامي فاتيكاني القول، أن صوت البابا فرنسيس المنفرد يواصل الدعوة لإسكات الأسلحة وطلب الشجاعة من أجل تعزيز مسارات سلام، إزاء صمت الدبلوماسية الذي يصم الآذان.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فبمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لانتخاب البابا فرنسيس، نشر مدير تحرير دائرة الاتصالات الفاتيكانيّة أندريا تورنيلّي مقالاً كتب فيه، إن نداءات البابا تستمر “أمام مشهد يتسم بالغياب الواضح للمبادرة السياسية والزعامة القادرة على الرهان على السلام، في حين بدأ العالم سباق تسلح مجنون، مخصصاً لأدوات الموت المتطورة، مبالغ كافية لضمان الرعاية الصحية الأساسية مرتين لجميع سكان الأرض والحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة”.

وقال تورنيلّي، إن فرنسيس، “يواصل المطالبة بوقف إطلاق النار في الأرض المقدسة، عقب المذبحة الوحشية التي ارتكبها إرهابيو حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ولا تزال تُرتكب المذبحة المأساوية في قطاع غزّة. ويواصل مطالبته بإسكات الأسلحة في الصراع المأساوي الذي اندلع في قلب أوروبا المسيحية، في أوكرانيا التي دمَّرها ويعذبها قصف الجيش الروسي المعتدي. إنه يستمر بطلب السلام في أجزاء أخرى من العالم التي تُخاض فيها بعنف لا يوصف، صراعات منسية تشكل أجزاء كبيرة من صراع عالمي”.

وذكر الإعلامي، إن “أسقف روما يدخل السنة الثانية عشرة من حبريته في ساعة مظلمة، ومصير البشرية تحت رحمة زعماء غير قادرين على تقييم عواقب قراراتهم ويبدو أنهم يستسلمون لحتمية الحرب”. وهو يقول بوضوح وواقعية: “الأقوى هو الذي يرى الوضع، والذي يفكّر بالشعب”، أي “من لديه الشجاعة للتفاوض”، لأن “المفاوضة هي كلمة شجاعة”، ولا يجب أن نخجل منها”.

وخلص مدير تحرير دائرة الاتصالات الفاتيكانيّة إلى القول: “إذ يتحدّى سوء الفهم لدى القريبين والبعيدين، يستمرُّ البابا بوضع قدسية الحياة في المحور، بتأكيد القرب من الضحايا الأبرياء والتنديد بالمصالح الاقتصادية القذرة التي تحرك خيوط الحروب فيما تتستّر بالنفاق”.