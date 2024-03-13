فرونتكس: تراجع المهاجرين الوافدين عبر المتوسط بـ70٪ في أول شهرين للعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو ـ أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أن الشهرين الأولين لعام 2024، شهدا 31,200 عملية عبور حدودية غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مستوى مماثل لما كان عليه الوضع قبل عام.

وفي التقدير الأولي الذي أصدرته الوكالة الأوروبية، الأربعاء، فقد “سجلت الطريق المؤدية إلى الساحل الإيطالي في منطقة وسط البحر المتوسط، أكبر انخفاض في اكتشافات المعابر غير النظامية بين الطرق الرئيسية (بنسبة 70٪)، في حين سجلت طرق غرب أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​أعلى الزيادات (بـ541٪ و117٪ على التوالي)”.

وذكر تقرير (فرونتكس)، أن “طريق وسط البحر المتوسط، التي سجلت أكبر عدد من عمليات العبور غير النظامية عام 2023، واصلت إظهار اتجاه تنازلي مقارنة بالأشهر الأخيرة، مع انخفاض على المستوى السنوي بنسبة 70٪، بما يزيد قليلاً عن 4300 شخص”، وأن “في كانون الثاني/يناير، تم اكتشاف حوالي ألفي عملية عبور على الطريق نفسها”.

وأشار البيان إلى أنه “في الوقت نفسه، ظلت طريق هجرة غرب إفريقيا الأكثر ازدحامًا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ وصل عدد الوافدين في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير إلى ما يقرب الـ12100 شخص، وهو أعلى إجمالي خلال هذين الشهرين من العام منذ أن بدأت (فرونتكس) بجمع البيانات عام 2011”.

وأوضحت الوكالة الأوروبية، أن “الجماعات الإجرامية المتورطة بنشاط الاتجار بالبشر في موريتانيا، اغتنمت في الأشهر الأخيرة وبسرعة، الفرص التي يتيحها الطلب المتزايد من مهاجري بلدان أفريقيا جنوب الصحراء العابرين إلى بلادهم، والذين يسعون للدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزر الكناري”.