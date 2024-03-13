تاياني: البابا يريد السلام ولم يقف في صف روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن البابا فرنسيس “عبّر بكلماته عن ماهية منصبه، أي أنه أعطى رسالة سلام”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن البابا، بنطقه كلمات تأتي من الإسبانية أحيانًا، أو عند تحدثه باللغة الإيطالية، فقد يستخدم عبارات اصطلاحية ذات معنى مختلف قليلاً، لكن من الواضح جدًا أنه لا يريد إلا السلام. إنه لا يقف بالتأكيد إلى جانب روسيا، على غرار ما أكده (وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو) بارولين في الأيام الأخيرة”.

وأشار الوزير تاياني إلى أن “رسالة فرنسيس قد فسرت على أنها دعوة للأطراف المعنية للدفع من أجل السلام، ومن الصواب أن يفعل البابا هذا، فهو ليس رجل سياسة فاعل، بل مرشد روحي لجميع الكاثوليك”.