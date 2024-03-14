البابا: هناك في الفاتيكان من يتمنى موتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن هناك من يتمنى أن أموت في الفاتيكان، ولن أدعى “البابا الفخري” أبداً.

وقد أعلن الكرسي الرسولي أنه سيكون متوفراً في المكتبات اعتباراً من 19 آذار/مارس الجاري، كتاب: “حياة. قصتي في التاريخ”، الذي ينقل السيرة الذاتية للبابا فرنسيس، بقلم فابيو ماركيزي راغونا، مراسل شبكة تلفزة (ميدياسِت) الإيطالية الخاصة، لدى الفاتيكان والصديق الشخصي للبابا.

وفي بعض المقتطفات التي استبقت نشرها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، قال البابا: “أعتقد أن الخدمة البطرسية تدوم إلى الأبد، وبالتالي لا أرى أي شروط للاستقالة”، مبيناً أن “الأمور ستتغير إذا ظهر عائق جسدي خطير، وفي هذه الحالة، قمت بالفعل بتوقيع خطاب استقالتي منذ بداية بابويتي، وهي مودعة في أمانة سر الدولة”.

وتابع فرنسيس: “إذا حدث هذا، فلن أسمي نفسي البابا الفخري، بل ببساطة، أسقف روما الفخري، وسأنتقل إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى لأعود إلى كرسي الاعتراف وحمل القربان المقدس للمرضى”، لكن “هذه فرضية بعيدة، لأنني لا أمتلك حقًا أسبابًا جدية تجعلني أفكر بالاستسلام”.

وورد في السيرة الذاتية، أنه “على مر السنين، ربما كان هناك ما يأمل أنني سأفعل ذلك إنْ عاجلاً أم آجلاً، ربما بعد فترة علاج في المستشفى، وأن أطلق إعلاناً كهذا، لكن لا وجود لخطر مثل هذا”. واختتم بالقول، إنه “بفضل الرب، أتمتع بصحة جيدة، ولا يزال هناك مشاريع عديدة يتعين عليّ تنفيذها بمشيئة الله”.