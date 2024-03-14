إيطاليا تستضيف أول اجتماع وزاري صناعي في ظل رئاستها لمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ “نكبر معا”، هو الخيط المشترك الذي يميز الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة السبع الذي يجري في ظل رئاستها الإيطالية، حول القضايا الصناعية، والذي يعقد اليوم الخميس في فيرونا ـ مقاطعة فينيتو ـ شمال البلاد، برئاسة وزير التنمية الاقتصادية، أدولفو أورسو.

وقال بيان للوزارة، إنه “في عصر التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية الكبيرة، ستركز صناعة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على القضايا الأكثر تحديًا بالنسبة للشركات، وستتم دعوتها لمواجهة التحول المزدوج الأخضر والرقمي والفوز به”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم دعوة الشركاء الصناعيين في مجموعة السبع إلى التفكير بالحاجة لتقارب السياسات الصناعية في هذه المرحلة الدقيقة من للأجندة الدولية”، مبيناً أنه “ليس من قبيل الصدفة أن إيطاليا، بتقاليدها الصناعية القوية، هي التي اقترحت استعادة اجتماع وزراء الصناعة بعد انقطاع دام 7 سنوات”.

وذكر البيان، أنه “بالإضافة إلى الوزير أورسو، سيحضر اجتماع فيرونا كل من وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، روبرت هابيك، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، تاكو إيشي ومواطنه جونجي هاسيغاوا، نائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، ميشيل دونيلان.

وكذلك، وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا مارينا فيراري، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية في فرنسا زوي بيرد، المستشار الأول لشؤون الذكاء الاصطناعي وتطوير الوظائف في وزارة التجارة الأمريكية، مارغريت فيستاغر، فضلا عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.