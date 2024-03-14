البابا بشأن المثليين: أتخيل كنيسة أم تحتضن وترحب بالجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “إنني أتخيل كنيسة أم، تحتضن الجميع وترحب بهم، حتى أولئك الذين يشعرون بالخطأ ومن حكمنا عليهم في الماضي”، وهنا “أفكر بالأشخاص المثليين والمتحولين جنسياً الذين يبحثون عن الرب، بينما تم بدلاً من ذلك رفضهم أو طردهم”.

هذا وقد أعلن الكرسي الرسولي أنه سيكون متوفراً في المكتبات اعتباراً من 19 آذار/مارس الجاري، كتاب: “حياة. قصتي في التاريخ”، الذي ينقل السيرة الذاتية للبابا فرنسيس، بقلم فابيو ماركيزي راغونا، مراسل شبكة تلفزة (ميدياسِت) الإيطالية الخاصة، لدى الفاتيكان والصديق الشخصي للبابا.

وفي بعض المقتطفات التي استبقت نشرها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، قال البابا، إنه بشأن “منح البركة للأزواج غير الشرعيين: أريد فقط أن أقول إن الله يحب الجميع، وبشكل خاص الخطأة. وإذا قرر الإخوة الأساقفة عدم اتباع هذه الطريق، فهذا لا يعني التمهيد لانقسام ما، لأن عقيدة الكنيسة ليست موضع شك هنا”.

وتابع فرنسيس: “من الصحيح أن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون عطية الحب يمكن أن يتمتعوا بتغطية قانونية كأي شخص آخر. غالبًا ما ذهب يسوع للقاء أشخاص يعيشون على الهامش، وهذا ما ينبغي على الكنيسة أن تفعله اليوم مع أفراد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، الذين غالبًا ما يتم تهميشهم داخل الكنيسة”.

وورد في السيرة الذاتية، قول بيرغوليو، إن “علينا أن نجعلهم يشعرون وكأنهم في بيتهم، وبشكل خاص أولئك الذين نالوا المعمودية منهم، ويمثلون جزءاً من شعب الله من جميع النواحي”. واختتم مطالباً بأن “كل من يرغب بتلقي المعموذية، أو أن يكون عراباً أو عرابة لمعمّد أو متزوج، فليرحب به”.