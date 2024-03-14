البابا: الإجهاض جريمة قتل وعمل إجرامي لا كلمات أخرى لوصفه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن “علينا أن ندافع عن الحياة البشرية دائماً، منذ الحمل بها وحتى الموت، ولن أكلّ أبداً من قول إن الإجهاض جريمة قتل، وهو عمل إجرامي، ولا توجد كلمات أخرى لوصفه: إنه يعني التخلص من حياة بشرية لا ذنب لها، والقضاء عليها”.

هذا وقد أعلن الكرسي الرسولي أنه سيكون متوفراً في المكتبات اعتباراً من 19 آذار/مارس الجاري، كتاب: “حياة. قصتي في التاريخ”، الذي ينقل السيرة الذاتية للبابا فرنسيس، بقلم فابيو ماركيزي راغونا، مراسل شبكة تلفزة (ميدياسِت) الإيطالية الخاصة، لدى الفاتيكان والصديق الشخصي للبابا.

وفي مقتطفات استبقت نشرها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، قال البابا، إن الإجهاض “هزيمة لأولئك الذين يمارسونه ولمن يصبحون متواطئين معهم: القتلة المأجورين، القتلة!”، فـ”لا مزيد من عمليات الإجهاض، من فضلكم! من الضروري الدفاع دائماً عن الاستنكاف الضميري وتعزيزه”.

كما أدان البابا في سيرته الذاتية، “ممارسة تأجير الأرحام أيضاً”، والتي “تمثل ممارسة غير إنسانية، يزداد انتشارها باستمرار، تهدد كرامة الرجال والنساء، كونها يتم في إطارها التعامل مع الأطفال كسلع”.