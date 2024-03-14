اتحاد إيطالي مثنياً على لقاء بيانتيدوزي وحفتر: إنه إشارة مهمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى اتحاد إيطالي إيمانه بأن “اللقاء الذي جمع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريللي مع الجنرال خليفة حفتر في بنغازي، يُعدّ إشارة مهمة وشجاعة من جانب الحكومة الإيطالية”.

وفي مذكرة لرئيس الفرع الإيطالي للاتحاد المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (فيديربترولي)، ميكيلي مارسيليا عقب البعثة الليبية للممثلَين الحكوميَين الثلاثاء المنصرم، وصف الحدث بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا، والتي كانت متوقفة منذ سنوات”.

وقال مارسيليا، إن “فرعنا، أعرب عام 2020 عن موقفنا المؤيد للحوار مع المشير حفتر، معتبرين إياه محاوراً فاعلاً في مختلف المواقف الدولية، وفي مقدمتها انتعاش صناعة النفط والغاز بين إيطاليا وليبيا”.

وأعرب المسؤول بالاتحاد، عن “اقتناع والتأكد من أن هذه المرحلة الجديدة من الانفتاح المؤسسي الإيطالي، بالإضافة إلى توفير إدارة أفضل لمقاومة الاتجار بالبشر، ستؤدي أيضاً إلى مرحلة دفاع تجاري وحماية للوضع الذي يجعل من ليبيا والأنشطة الإيطالية اليوم، ضحايا للإضرابات والتوترات في كبرى مصانع النفط المحلية”.