عالم وبائيات إيطالي: عودة انتشار الحصبة على نطاق واسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ سلط عالم وبائيات إيطالي، الضوء على حقيقة، أن “في غضون 3-4 سنوات، فقدنا ما اكتسبناه من المناعة في الأربعين سنة الماضية”، ضد الحصبة التي عادت للانتشار على نطاق واسع.

جاء ذلك تعليقاً على البيانات المتعلقة بعودة انتشار الأمراض المعدية، بفضل الخطوات التراجعية على صعيد اللقاحات، من قبل رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي.

وقال باسّيتّي في منشور على مدونة (إكس) الخميس، إنه مع “45 حالة إصابة بالحصبة في 17 ولاية أمريكية خلال ما يزيد قليلاً عن شهرين، عادت الحصبة الآن مرة أخرى لتغدو مرضاً منتشراً على نطاق واسع في الولايات المتحدة”، وبالتالي “في بقية أنحاء العالم أيضاً، لأن كثيراً من الناس لم يتلقوا التطعيم ضدها”.

وأضاف أخصائي الأمراض المعدية: “لقد فقدنا في التغطية التطعيمية خلال 3-4 سنوات فقط ما اكتسبناه في الأربعين سنة الماضية”. واختتم بالقول، إنه “بشكل أساسي، لقد عدنا إلى سنوات الثمانينيات لنسير إلى الوراء إلى حد ما”.