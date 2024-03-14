البابا: لا لتغذية الكراهية والعنف والحروب أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس، إلى النأي بالنفس وبشكل مطلق، عن تغذية الكراهية والعنف والحروب.

هذا وقد استقبل قداسة البابا صباح الخميس، المشاركين باجتماع نظمته الأكاديميتان البابويتان للعلوم والعلوم الاجتماعية حول موضوع “معارف وعلوم الشعوب الأصلية.. الجمع بين المعرفة والعلم حول نقاط الضعف والحلول من أجل المرونة”، الذي يقام في الفاتيكان،

وفي الخطاب الذي قُرأ بدل بيرغوليو لاستمرار إصابته بنزلة برد، أشار إلى أنه في “إطار الحوار بين المعرفة الأصلية والعلم، يجب أن نكون واضحين ونضع باعتبارنا دائماً أنه يجب استخدام كل هذه الثروة المعرفية لتعلم كيفية التغلب على النزاعات بطريقة غير عنيفة ومكافحة الفقر وأشكال الرق الجديدة”.

وقال فرنسيس: “إن الله، خالق وأب جميع البشر وكل ما هو موجود، يدعونا اليوم إلى العيش والشهادة لدعوتنا إلى الأخوة العالمية، الحرية، العدالة، الحوار، اللقاء المتبادل والمحبة والسلام، وتجنب تأجيج الكراهية ومشاعر الاستياء والانقسامات والعنف والحرب”.

وجدد فرنسيس في خطابه، نداءه البيئي: “لقد جعلنا الله حراسًا لهذا الكوكب، وليس أسياده”، لذلك “نحن مدعوون جميعاً إلى التحول البيئي، ملتزمون بإنقاذ وطننا المشترك والعيش في تضامن بين الأجيال لحماية حياة تلك القادمة منها، بدلاً من تبديد الموارد وزيادة اللامساواة والاستغلال والدمار”.