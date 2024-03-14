وزير إيطالي: على دول مجموعة السبع التدخل سريعاً بالعمليات الجيواقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن “بلداننا الآن في الوقت المناسب للتدخل في العمليات الجيواقتصادية، التي تأتي أيضاً نتيجة للهياكل الجيوسياسية الجديدة”.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر الصناعة والتكنولوجيا والرقمية لمجموعة السبع في فيرونا (مقاطعة فينيتو ـ شمال) الخميس، قال وزير التنمية الاقتصادية، أدولفو أورسو: “أردنا استعادة اجتماع مجموعة السبع الصناعية بعد سبع سنوات من عدم انعقاده، وذلك على وجه التحديد لأننا نرى أن من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى مناقشة ومقارنة واتخاذ قرار بشأن القدرة التنافسية وبالتالي تنمية بلداننا”.

وذكّر الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، باجتماع (B7) الذي نظمه اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) أمس، قائلا: “ينبغي أن تُقدَّم لنا اقتراحات ومحفزات، حتى إذا اعتبرت انتقادية أيضاً لما قمنا به نحن والمسؤولين السابقين”.