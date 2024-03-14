منظمة إنسانية: موت ما لا يقل عن 50 مهاجراً في حادث غرق سفينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت منظمة إنسانية، نحو خمسين مهاجراً لقوا حتفهم خلال الرحلة عباب البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل.

هذا ما نقله طاقم سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية من روايات بعض الناجين الـ25 الذين أنقذهم أمس من على متن زورق مطاطي غرق بعد أن فرغ من الهواء.

وقال كادر الإنقاذ، إن “المهاجرين انطلقوا من مدينة الزاوية الليبية، قبل 7 أيام من إنقاذهم”. وقد “قالوا إن محرك القارب تعطل بعد 3 أيام، مما تركهم يبحرون على غير هدى دون ماء وطعام”، وقد “احتاج اثنان منهم إلى الإخلاء الطبي اليوم عن طريق قوات خفر السواحل الإيطالي”.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه “تم نقل شخصين إلى صقلية بطائرة مروحية بعد أن فقدا الوعي، ولم تتمكن كوادرنا الطبية من إنعاشهما”. وأشارت إلى أن “المهاجرين قالوا إنهم كانوا جزءا من مجموعة، ربما تتألف من 75 شخصاً، أبحرت من ساحل ليبيا قبل أسبوع”.