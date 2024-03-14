وزير الخارجية الإيطالي: الإتجار بالبشر من أرذل الأمور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن إيمانه بأن “الاتجار بالبشر هو أحد أكثر الأمور حقارة”، مبيناً أن “المتاجرين بالبشر هم نفسهم الذين يتاجرون بالأسلحة والمخدرات، يجلبون الناس إلى هنا بحلم القدوم للعمل وعيش حياة أفضل”.

وقال نائب رئيس الوزراء متحدثا في مؤتمر “العبودية الجديدة”، الذي انعقد الخميس في مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي: “عندما كنت نائبًا لرئيس البرلمان الأوروبي ومسؤولًا عن الحوار بين الأديان، استمعت إلى قصص درامية عن نساء حبسن في حاويات لسنوات، ربما لدفعهن للتحول إلى دين آخر. وعن أخريات تعرضن للضرب أو الاغتصاب أمام عائلاتهن بدل دفع مزيد من الأموال للسماح لهن بالمشاركة برحلات الأمل نحو أوروبا”.

وأضاف الوزير تاياني، أن “قصص الاستغلال العنف التي تتعرض لها هؤلاء النسوة، تبدأ منذ لحظة مغادرتهن للوصول إلى أوروبا، هربًا من الحروب، الاضطهاد، الجوع والفقر. وللهروب من كل هذا، يكابدن عنفاً غير مسبوق للحصول على مزيد من المال من أبنائهن”.

وتابع: “تضطر عائلاتهن إلى الرحيل، ووراء كل واحدة من هؤلاء الضحايا قصة، غالبًا ما تكون درامية، لكن لا يمكننا أن نقبل أن تتفاقم مأساة هؤلاء النساء بسبب الشر والمضاربات من جانب الأوروبيين، الذين عليهم بالأحرى مساعدتهن بدلاً من ذلك”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه: “هكذا ينتهي الأمر بهؤلاء النساء في الشوارع. ولكن قبل ذلك، يتعين على جلاديهم إقناعهن بممارسة الدعارة، لكنهن يتعرضن للضرب. وقبل أن يكابدن العنف والإهانات اليومية، يواجهن معاملة لا تصدق، إذ يتم حبسهن لعدة أشهر وضربهن حتى يفارقن الحياة في بعض الأحيان”.

واسترسل: “إنهن يوافقون على ممارسة الدعارة بأنفسهم، وسجّانيهم ليس لديهم أدنى شفقة تجاههم، بل هناك من يستغلونهن فقط، يكسبون من تسليع اجسادهن”، بل أن “هناك أيضاً من زبائنهم الذين لا يهتمون بأي شيء سوى متعتهم، ولا أحد يعنى بأمرهن إن لم يكن بعض الكهنة أو الأناس الطيبين”، خلافاً لذلك “فقد يكون مقدرًا لهؤلاء الفتيات البقاء على قارعات الطرق لسنوات”.