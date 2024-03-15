إيطاليا: دفعتا مهاجرين من 91 و97 شخصاً تصلان إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن ارتفاع عدد عمليات الرسوّ على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة إلى أربعة خلال ثماني ساعات فقط.

وقالت المصادر ذاتها، إنه “تم اعتراض مجموعة مؤلفة من 91 مهاجراً من قبل دورية تابعة لقوات خفر السواحل، وبعد نقلهم على متن زورق الدورية، أقلوا إلى رصيف رصيف فافالورو” جنوب شرق لامبيدوزا.

ونقلت المصادر الأمنية عن المهاجرين قولهم، إنهم “يأتون من السودان، سورية ومصر، ومن بينهم 4 قاصرين”، وقد “أخبروا رجال الإنقاذ بأنهم انطلقوا من مدينة زوارة في ليبيا”. واختتمت بالقول إنه “تم ترتيب عملية نقلهم هم أيضاً إلى النقطة الساخنة في منطقة كونترادا إمبرياكولا (شرق لامبيدوزا)”.

وذكرت المصادر، أن “97 مهاجراً آخرين وصلوا إلى لامبيدوزا، في خامس عملية رسوّ منذ منتصف الليل”، والذين “تعقبهم رجال الشرطة المالية، قالوا إنهم يأتون من سورية، مصر، باكستان والسودان. وبعد نزولهم على رصيف فافالورو، أخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا من مدينة الزاوية الليبية”، ومن بينهم “8 قاصرين أيضاً، ثلاثة منهم غير مصحوبين بذويهم”.

هذا ووفقاً للمصادر ذاتها، سيغادر 300 مهاجر الجزيرة اليوم على متن العبارة المتجهة نحو بلدة بورتو إمبيدوكلي (غرب صقلية)”.