إيطاليا: سقوط حر لمعدلات الإصابة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت مصادر صحية إيطالية، عن حالة “سقوط حر” لمعدلات الإصابة بوباء كوفيد 19.

وكشف نشاط الرصد الأسبوعي لفيروس كورونا، الذي تجريه غرفة المراقبة المعنية بوزارة الصحة، أن “معدل الإصابة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، لم يكن منخفضًا جدًا في الأشهر الأخيرة، ففي الفترة من 7ـ13 آذار/مارس، بلغ حالة واحدة لكل مئة ألف نسمة، وهو بانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك حالتان لكل مئة ألف نسمة في بين 29 شباط/فبراير و6 آذار/مارس.

وقالت الوزارة، إنه “حتى 13 آذار/مارس، بلغت نسبة إشغال الأسرّة في المجال الطبي 1.4%”، أي “بانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق (1.8% حتى 6 آذار/مارس)”، كما “انخفض إشغال أسرة أقسام العناية المركزة أيضاً إلى 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان بنسبة 0.4% في 6 آذار/مارس.

وسلط التقرير الضوء على أن “البيانات الوحيدة التي تتعارض وهذا الاتجاه هي مؤشر انتشار العدوى (Rt) المحسوب بالبيانات المحدثة حتى 13 آذار/مارس، والذي استنادًا لحالات الدخول إلى المستشفى، كان اعتباراً من 5 مارس دون عتبة الوباء”، أي ما يعادل 0.84″، إلا أنه “في زيادة مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان قد بلغ 0.68 حتى 27 شباط/فبراير الماضي”.