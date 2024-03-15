الرئيس الإيطالي: نرفض الحرب ونسعى لبناء الجسور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاسّينو ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن بلاده ترفض الحرب وتسعى لبناء الجسور.

وقال الرئيس ماتّاريلا، في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الثمانين لتدمير مدينة كاسّينو والمنطقة المحيطة بها، إبان الحرب العالمية الثانية، إن “الطريق إلى الحرية تميزت بتضحيات وشجاعة الرجال الذين قاتلوا ببسالة، وفقد عديدون منهم حياتهم حتى على هذه الأراضي، إذ شاركوا بالنضال لأجل التحرير”.

وذكر أنه نضال “لضمان أن يسود السلام في القارة التي مزقتها نزعات القومية والعنف والصراعات التي لم تقبل الرضوخ لحقوق الأفراد والشعوب”. وأوضح أن “إيطاليا قامت بمسيرة استثنائية للسلام والتضامن في أوروبا، محتضنة قيم وحدة شعبنا، الديمقراطية، المساواة والعدالة الاجتماعية”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه هي “القيم التي أراد الإيطاليون تكريسها باختيارهم الجمهورية والدستور، ومن مع تأكيد رسمي بين أمور أخرى: نبذ الحرب كأداة لانتهاك حرية الشعوب الأخرى وكوسيلة لحل النزاعات الدولية”.

وخلص ماتّاريلا الى القول، إن “هذه بضع كلمات من المادة 11 من الدستور، التي تتضمن الدوافع والمنطلقات لدور بلادنا ومواقفها في المجتمع الدولي: بناء جسور الحوار، التعاون مع الدول الأخرى واحترام كل الشعوب”.

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا، فإن معركة مونتي كاسّينو، المعروفة أيضاً باسم حرب السيطرة على روما، كانت عبارة عن سلسلة من أربع حملات هجومية مُكلفة، شنها الحلفاء ضد خط غوستاف (خط الشتاء) في إيطاليا، المُنشأ من قبل قوات المحور أثناء الحملة الإيطالية للحرب العالمية الثانية، وقد كانت النية تحقيق اختراق بهدف الوصول إلى روما.