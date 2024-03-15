أكاديمي إيطالي: نحن عند نقطة الصفر من ناحية كوفيد تقريباً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال أكاديمي إيطالي: “لقد أصبحنا الآن قريبين من نقطة الصفر على صعيد البيانات المتعلقة بوباء كوفيد 19”.

جاء ذلك تعليقًا على بيانات نشاط الرصد الأسبوعي للحالة الصحية من ناحية فيروس كورونا، من قبل أنتونيللو مارووتّي أستاذ مادة الإحصاء بجامعة (لومسا) في روما والمؤسس المشارك للمجموعة الأكاديمية المشتركة للدراسات الإحصائية حول وباء كوفيد 19.

وأكد مارووتّي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الجمعة: “لن أشعر بأي قلق من هذه الناحية من الآن وحتى الصيف المقبل، ولا حتى بشأن السلالات الجديدة”.

وخلص الأكاديمي إلى القول: “يمكننا أن نتكهن بأنه لن تكون هناك أية مشاكل على المدى القصير”، من ناحية سارس ـ كوف ـ 2.