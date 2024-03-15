برلمانية إيطالية: ضحايا الهجرة بالبحر المتوسط خليقون بنشرة حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت برلمانية إيطالية معارضة، بحقيقة أن “كل يوم، تردنا نشرة خليقة بساحة حرب من البحر المتوسط”.

وكانت منظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، قد أعلنت أمس، أن “نحو خمسين مهاجراً لقوا حتفهم خلال رحلة عباب البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل”.

وبهذا الصدد، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، سيمونا بونافيه: “ها نحن اليوم أيضاً أمام وفيات وعمليات رسوّ درامية جديدة لقوارب الهجرة”، مشيرةً إلى أنه “ليست هناك حاجة في هذا السياق إلى حلول دعائية أو تدابير ترويجية مفيدة للحملات الانتخابية للرئيسة (جورجا) ميلوني فقط”.

وخلصت بونافيه معربة عن الاقتناع بأن “اتفاق الهجرة بين إيطاليا وألبانيا عديم الفائدة، مكلف ويطرح مشاكل عديدة ترتبط بالشرعية”، وهو الأمر الذي “أكده الرفض الجوهري من قبل محكمة العدل الأوروبية”.