إيطاليا: إرسال قوات إلى كييف يهدد بنشوب حرب عالمية ثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، إن “جنودنا يجيدون ما يفعلونه في البحر الأحمر لحماية سفننا، ويبلون حسناً فيما يفعلونه في لبنان، في أفريقيا وفي العراق. إنهم حملة سلام، ضمان وحرية”. وأكد مجدداً: “إننا لسنا في حرب مع روسيا”.

وفي حديثه مع مقدم البرامج برونو فيسبا في إطار (LetExpo)، تطرق نائب رئيس الوزراء إلى الفرضية التي رددها (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، معرباً عن “الاعتقاد بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا ينبغي له أن يدخل إلى أوكرانيا”.

وأبدى الوزير تاياني الاقتناع بأنه “سيكون من الخطأ الدخول إلى أوكرانيا”، بينما “ينبغي علينا بالأحرى أن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”، أما “الدخول إليها لشن حرب على روسيا، فهذا يعني المخاطرة بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “كل من يتحلى بالفطرة السليمة لا يريد ذلك”، ثم استشهد بكلمات البابا فرنسيس، “الذي قال: أنا أريد السلام، فأجلسوا حول طاولة واصنعوا السلام”، مبيناً أن “هذا هو الدور الذي يمليه منصب البابا وعليه قول هذه الكلمات، وهو أمر لا يخزيني ولا يقلقني”.