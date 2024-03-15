إيطاليا تدعو لوقف الأعمال العدائية وضرورة حماية مدنيي الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إلى وقف الأعمال العدائية وضرورة حماية السكان المدنيين في ظل أزمة الشرق الأوسط.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير تاياني، أجرى الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيريه، الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي.

وقال تاياني لنظيره الإسرائيلي، وفقاً لمذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، إن “حكومتنا تعتبر أن وقف الأعمال العدائية ضروري للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة. نحن ندين إرهاب حركة (حماس) بشدة وندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، كما نكرر أنه يجب دائماً حماية السكان المدنيين في ظل الأعمال العسكرية”.

وخاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي، نظيره في السلطة الفلسطينية، قائلا: “إن معاناة السكان المدنيين في غزة غير مقبولة. ومن خلال عمليات الإخلاء التي قمنا بها، سمحنا لعشرات القاصرين الفلسطينيين بتلقي العلاج في أفضل المستشفيات الإيطالية. ونعتزم الاستمرار على هذا الطريق للتخفيف من معاناة السكان”.

هذا وتهدف مبادرة “الغذاء لأجل غزّة” إلى إنشاء نظام يضم المنظمات النشطة الرئيسية في المقدمة، مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال جدول فني، يركز أولاً وقبل كل شيء على سد الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين: الغذاء، الرعاية الصحية والحماية.