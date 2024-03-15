تاياني لنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني: أولوية قصوى لتوفير الغذاء لغزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، أجرى الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيريه، الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني: “لقد عرضت اليوم على نظيريَّ مبادرة: الغذاء لأجل غزّة، التي أطلقتها بلادنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة”.

ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى “توحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير للغاية”، في القطاع، مبيناً أن “حكومتنا تعتزم إعطاء أولوية قصوى لهذه المبادرة”. وأردف: “سأتطرق إليها يوم الاثنين المقبل في بروكسل خلال انعقاد مجلس الشؤون الخارجية، ثم سأتحدث عن إشراك شركاء مجموعة السبع بالاجتماع الوزاري في كابري”. وأكد أن “رص الجهود لمساعدة المدنيين ليس شعاراً، بل التزام أخلاقي، وعلينا حث الخطى”.

هذا وتهدف مبادرة “الغذاء لأجل غزّة” إلى إنشاء نظام يضم المنظمات النشطة الرئيسية في المقدمة، مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال جدول فني، يركز أولاً وقبل كل شيء على سد الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين: الغذاء، الرعاية الصحية والحماية.

وقالت وزارة الخارجية، إن “بلادنا ستجعل امتيازها متاحًا، بدءًا من قطاعات تأمين الأغذية، توفير الرعاية الصحية وإزالة الألغام”.