إيطاليا: سكان غزة ضحايا حرب لا يريدونها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعربت إيطاليا عن الاقتناع، على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، بأن “من الصواب مساعدة سكان قطاع غزّة، الذين لا علاقة لهم بحركة (حماس): إنهم ضحايا مدنيون لحرب لم يكونوا يريدونها بالتأكيد”.

وفي تصريحات من بروكسل الإثنين، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، قال الوزير تاياني: “لقد تلقينا اليوم تعابير التقدير لمشروع (غذاء لأجل غزّة) الإيطالي، ومن أنتوني بلينكن أيضاً”. وأردف: “نحن نصرّ على أن بإمكان منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والصليب والهلال الأحمرين، العمل على تنسيق أكبر لنقل المساعدات الغذائية براً أو بحراً للسكان المدنيين”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن “هذا يمكن أن يتم أيضاً من خلال الممر البحري الذي اقترحته قبرص ثم أقرته المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة”. وأكد القول: “كنا أول من أيد هذا المشروع”، فضلا عن “حضور كوادر من دفاعنا المدني أيضاً”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أنه “بالنسبة لنا في هذه اللحظة، يُعدّ إطلاق سراح الرهائن أمرًا أساسيًا”، فضلا عن “ضرورة دعم السكان المدنيين في قطاع غزّة، كما أن من المهم جداً تحقيق وقف القتال، وتعزيز الجوانب الإنسانية للإجراءات التي يمكن أن نقوم بتنفيذها جميعاً”.