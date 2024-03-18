عالم أوبئة ايطالي: لا نتعظ بالماضي ولم يخصص يورو إضافي واحد للوقاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انتقد عالم أوبئة إيطالي، بلاده بالقول: “إننا لا نتعظ بالماضي”، وأنه “لم يتم تخصص يورو إضافي واحد لغرض تعزيز الوقاية” من الأمراض.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، بمناسبة اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا وباء كوفيد 19، قال أستاذ مادة الوقاية في جامعة سالينتو (جنوب) بييرلويجي لوبالكو، إنه “بعد مرور أربع سنوات على أكثر الأيام درامية لكوفيد، هذا هو ذا يسود وللأسف، تأثير قصر الذاكرة”.

وأشار الأكاديمي، إلى أنه “في الوقت الحالي، وعلى جميع المستويات، لم يتم تنفيذ أي إجراءات فعالة من شأنها أن تحول دون تكرار حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى في المستقبل”. وأوضح أنه “في حالة مواجهة وباء جديد، والذي لا نعرف متى سيصل، لكنه سيأتي بالتأكيد، فإن استجابة البلاد ستكون هي نفسها مع بعض التنظيم والخبرة”.

وخلص لوبالكو إلى القول، إنه “لم يتم حتى تخصيص يورو واحد أكثر لتعزيز الخدمات الوقائية لغاية الآن”.