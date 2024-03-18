مفوض الاقتصاد الاوروبي: حاجة لتعبئة استثمارات غير مسبوقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني عن الحاجة لـ”تعبئة استثمارات غير مسبوقة في التحول الأخضر والرقمي، في المهارات والدفاع”، مشددا على أن “حجم هذا التحدي أكبر من أن تتمكن أي دولة بمفردها من التصدي له”.

وأشار المفوض، مخاطبا اليوم الاثنين منتدى بمدينة ميلانو، إلى أن القارة العجوز اليوم “على مفترق طرق”، فـ”قد هزت الأزمات التي شهدتها الأعوام الأخيرة والاحداث الجيوسياسية التي نعيشها اليوم الأسس التي بنت عليها أوروبا الكثير من نجاحها الاقتصادي”

وقال “هذا يعني أن الاتحاد الاوروبي لا يمكنه أن يستمر في الاعتماد على روسيا للحصول على الغاز منخفض التكلفة، وعلى الصين للصادرات، وعلى الولايات المتحدة للأمن. بعد فوات الأوان، كان من الأسهل أن نستوعب أن ذلك كان مجرد وهم لن يدوم طويلا. وكما قال (الفيلسوف الدنماركي، سورين) كيركجارد: لا يمكن فهم الحياة إلا بالرجوع إلى الوراء، ولكن يجب أن نعيشها للأمام”.