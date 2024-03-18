حزب الشعب الأوروبي يطالب بعدم الاعتراف ببوتين رئيسا شرعيا لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت مجموعة حزب الشعب الأوروبي وزراء الخارجية المجتمعين في بروكسل اليوم إلى “الإعلان رسميًا أن فلاديمير بوتين ليس رئيسًا شرعيًا لروسيا وأن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية تفتقر إلى أي شرعية”.

جاء ذلك في خطاب مفتوح للمجموعة الاثنين تزامنا مع اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين.

وأشارت نائبة رئيس المجموعة المسؤولة عن الشؤون الخارجية، راسا يوكنفيتشيني إلى أنه “من الصواب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف المتورطين في وفاة أليكسي نافالني”.

وأردفت يوكنفيتشيني، وزيرة الدفاع الليتوانية السابقة، “بالإضافة إلى العقوبات، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أولاً أن تعلن رسميًا أنه لم تكن هناك انتخابات في روسيا”، فـ”لا يمكن اعتبار فلاديمير بوتين زعيمًا للبلاد والتصويت لم يكن انتخابات”.