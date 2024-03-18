رئيس المجلس الأوروبي: إذا أردنا السلام، فلنستعد للحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أنه “إذا أردنا السلام، فعلينا أن نستعد للحرب” في أوروبا.

واشار رئيس المجلس الأوروبي في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة (La Libre ) البلجيكية على موقعها الإلكتروني إلى أن “الاستثمارات في مجال الدفاع هي بالتأكيد باهظة الثمن، ولكن بدونها لا يمكننا زيادة إنتاجنا في هذا القطاع”، كما “يتعين علينا تسهيل وصول الصناعة الدفاعية إلى التمويل العام والخاص، وأيضا بإصدار سندات دفاع أوروبية” من أجل “تعزيز قاعدتنا التكنولوجية والصناعية والابتكارية”.

وأضاف “علاوة على ذلك، ينبغي علينا أن نفكر في توسيع نطاق ولاية بنك الاستثمار الأوروبي وتكييف سياسة الائتمان للسماح لنا ببذل المزيد من الجهد لدعم صناعتنا الدفاعية الأوروبية”.

وقال “في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العالم، يتعين على أوروبا أن تكون جاهزة في مجال الدفاع وفي مواجهة التهديدات الملحة. تتطلب هذه المعركة قيادة قوية لتعبئة مواطنينا وشركاتنا وحكوماتنا نحو هذه الروح الجديدة للأمن والدفاع في قارتنا الأوروبية”.