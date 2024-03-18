المفوض الأوروبي للاقتصاد: التمويل المشترك مطلوب للاستراتيجية الدفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- وصف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني الاستراتيجية الصناعية الأوروبية للدفاع بـ”المهمة”، مشددا على أن “التمويل المشترك مطلوب” لهذه الاستراتيجية.

وقال جينتيلوني، وهو رئيس وزراء سابق في إيطاليا، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال منتدى اليوم الاثنين بمدينة ميلانو، إن “المشاكل لا تتعلق إلى حد كبير بحجم الإنفاق العسكري، بل بتجزئة المشتريات التي تتم في الخارج”.

وقال “نحن بحاجة إلى تبسيط نظامنا. المشكلة ليست في التناوب السياسي في بروكسل، بل في أن لدينا استراتيجية لا نملك المال الكافي لها”.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه “في الفترة 2022-2023، تم إجراء 80% من المشتريات في قطاع الدفاع خارج أوروبا، 60% في الولايات المتحدة و20% في دول ثالثة (وليس الولايات المتحدة) و20% في الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية لتوفير 50% من الاحتياجات العسكرية من السوق الداخلي بحلول عام 2030، معلنة عن ميزانية أولية يبلغ حجمها 1.5 مليار يورو.