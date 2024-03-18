برلمانية إيطالية: اتفاقية الشراكة الأوروبية- المصرية ابرزت دور روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمنت برلمانية في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود ائتلاف يمين الوسط الحاكم اتفاقية (الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي)، والتي ابرزت الدور “الطليعي” لروما.

ورأت عضو مجلس النواب إيلينا لوكاسيللي أن “الاتفاقية توكد الدور القيادي الذي تضطلع به إيطاليا فيما يتعلق بالسياسات المجتمعية في أفريقيا ومن أجل مفهوم جديد لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وقالت في تصريح صحفي “إن الوجود المشترك لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة يعزز ثقل حكومتنا في سيناريو يتولى فيه التعاون مرة أخرى وظيفة حاسمة”، وقالت “هذا تحول نموذجي يوفق بين الشرعية والتنمية، الذي نروج له بفاعلية كما يتبين من الاتفاقية السابقة مع تونس”.