بوريل: لا اجماع أوروبي بشأن استغلال أصول البنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أن مجلس الشؤون الخارجية لم يشهد “إجماعا، بل اغلبية قوية” على استخدام الأرباح غير العادية الناجمة عن تجميد أصول البنك المركزي الروسي “لدعم أوكرانيا، وزيادة موارد مرفق السلام الأوروبي لتعزيز الصناعة العسكرية الأوكرانية”.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في بروكسل “سأطرح على الطاولة اقتراحا لقرار المجلس” في هذا الشأن.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية “أطلعنا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على الوضع على الأرض في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري، وفي هذا السياق، الحاجة الملحة لدعم أوكرانيا”.