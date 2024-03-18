بوريل: حل وسط قوي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه “تم التوصل إلى حل وسط قوي” في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية اليوم بشأن عقوبات على حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين في بروكسل “العمل الفني سيستمر في الأيام القليلة المقبلة ولكن لدينا اتفاق سياسي”.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، تحدث بوريل عما وصفه بـ”تطور عصابات تستغل الوضع”، وقال “ينبغي علينا إعادة إرساء الأمن واستعادة تقديم المساعدات للسكان، إذا كنا لا نريد أن تصبح غزة هايتي البحر الأبيض المتوسط”.