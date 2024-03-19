تاياني: دعم أوكرانيا يظل أولوية مطلقة للحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن “دعم أوكرانيا يظل أولوية مطلقة للحكومة”.

وقال الوزير، في مخاطبات الثلاثاء أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكننا ندافع عن أوكرانيا، وهو أمر مختلف تمامًا”.

وفي انتقاد على ما يبدو لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستبعد فيها إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، طالب رئيس الدبلوماسية الإيطالية بـ”تجنب الهروب إلى الأمام”، وقال “نحن لا نؤجج التصعيد، نعمل من أجل السلام وليس من أجل حرب عالمية ثالثة، لكننا لا نريد أن يترجم السلام إلى استسلام للمعتدين”.

وقال “على روسيا أن تنسحب” من الأراضي الأوكرانية “هذا هو الشرط المسبق للمفاوضات”، ملفتا إلى أنه “ينبغي ألا نعطي موسكو انطباعًا بالتراجع أو بوجود انقسامات خطيرة ومواقف متغيرة في الإطار الأوروبي-الأطلسي”.