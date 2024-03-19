وزير دفاع إيطاليا: نحن شريك قيم للحلفاء رغم صغر ميزانيتنا العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إن بلاده تضع نفسها “شريكا عسكريا قيما، وتقوم بذلك بميزانية إنفاق دفاعي أقل بكثير من ميزانية الدول الحليفة التي نتشارك معها مستوى مماثل من الالتزام والطموح”.

وأضاف، في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية بشأن إقرار البعثات العسكرية الخارجية لعام 2024، “نحن في خضم صراع هجين، يدور في وقت واحد على جبهات متعددة وفي أجزاء مختلفة من العالم، وينشأ عنه استقطاب عام في العلاقات الدولية، مع عواقب سلبية على هيكل الأمن الدولي”، منوها بأن “السلام والاستقرار هما دائمًا الأكثر عرضة للخطر، ولا يمكن السماح بأي تشتيت أو حياد في التعامل”.

وحسب الوزير، المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود حكومة ائتلاف يمين الوسط، فـ “إن آثار عدم الاستقرار وكذلك على المستوى العسكري، تتجلى أيضًا في الوصول إلى المواد الخام ومصادر الطاقة والأتربة النادرة، وفي القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية، وفي التفوق التكنولوجي والبحثي، وفي المجال الاقتصادي”.