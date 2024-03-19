كروزيتّو: توسيع التعاون مع دول شمال أفريقيا ضد الهجرة وضمان التواجد بالبحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إلى توسيع “التعاون الثنائي مع دول شمال أفريقيا للمساعدة في التخفيف من عبء ظاهرة الهجرة غير النظامية”.

وقال الوزير كروزيتّو في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ بشأن قرار البعثات الخارجية لعام 2024: “نريد هنا التمتع بالتفوق في اتخاذ القرار وردع أي أعمال تهدد المصالح الوطنية، وذلك من خلال المشاركة بعمليات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أيضاً، والتي نرغب برفع مستوى وعيها بمشاكل الجناح الجنوبي”.

وأشار الوزير إلى أن “وزارة الدفاع ستستمر بالتالي في ضمان قدراتها”، مبيناً أن “التواجد في عرض البحر المتوسط سيكون ​​من خلال القطع الجوية البحري التابعة لعملية (بحر متوسط آمن) الوطنية، التي تضمن أنشطة الحضور، الرصد وجمع المعلومات في منطقة العمليات التي تشمل وسط وشرق البحر المتوسط”.

وذكر أنه علاوة على ذلك، “أكدنا مشاركتنا بعملية (إيريني) الأوروبية، التي سنستمر بقيادة عملياتها، ضماناً للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع من وإلى ليبيا، والمشاركة في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)”، فضلا عن “عملية (حارس البحر)، التي تسهم بالتوعية بالوضع البحري، تخفيف مخاطر التهديدات المحتملة للأمن البحري، والمشاركة بالجهاز البحري ضمن القوات الدائمة، التي تعمل مع المجموعة الثانية بالبحر المتوسط”.

وأوضح كروزيتّو، أنه “للمشاركة بهذه المبادرات، يضمن القرار في المجمل، حد أقصى من الوحدات بحوالي ألفي عنصر، 12 سفينة و15 طائرة”، كما “قمنا في الوقت نفسه بتوسيع تعاوننا مع دول شمال إفريقيا بهدف الوقاية والاستجابة للأزمات، وتشجيع تطوير القدرات الذاتية لهذه البلدان، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام الوطني الأكثر إلحاحا”.

ونوه الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، بأن “في شمال أفريقيا، يظل تطور الوضع الليبي موضع اهتمام رئيسي، إذ يشارك الدفاع بمبادرات مختلفة مستمدة من الاتفاقيات الثنائية وفي إطار المنظمات الدولية”.

وخلص وزير الدفاع مؤكداً القول: “سنواصل العمل ضمن بعثة المساعدة والدعم في ليبيا بمهام التدريب وبناء القدرات”، وكذلك “في بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم الحدودي في ليبيا من أجل توفير إدارة متكاملة للحدود”.