الرئيس الإيطالي يدعو للقضاء على رياح الحرب ونيرانها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى القضاء على رياح الحرب ونيرانها.

وقال الرئيس ماتّاريلا، في كلمته خلال افتتاح المقر الجديد لرابطة الصحافة الأجنبية بروما، الثلاثاء، إنه “منذ أكثر من قرن من الزمان، بدأ تاريخ هذه الرابطة”، وكان ذلك “في لحظة معينة من تاريخ أوروبا”، التي “مرت بفترة (العصر الجميل)، ثم طغت عليها بعد عامين الظروف الرهيبة للحرب العظمى”.

وأشار رئيس الدولة، إلى أنه “حتى عامين مضيا، كانت أوروبا لا تعيش في ظل (حقبة جميلة) بل في عهد السلام، الذي نسعى إليه ونأمل أن نكون قادرين على الدفاع عنه والحفاظ عليه، استعادته بالكامل وصد رياح الحرب وإطفاء نيرانها، تلك التي بدأت تنشب داخل أوروبا وفي محيطها منذ بعض الوقت”.