ميلوني: لا لاستغلال اتفاقية الهجرة مع مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه “بعد مهمتنا في مصر، نحن فخورون بشكل خاص بأن نموذج التعاون المعزز مع دول حوض المتوسط، الذي استثمرت فيه حكومتنا كثيراً من الجهد في الأشهر الأخيرة، سيتخذ منه الاتحاد الأوروبي أيضاً، نموذجاً مرجعياً”.

وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل يومي 21 و22 مارس/آذار الجاري، أعربت ميلوني عن “الأمل بألا تكون هناك معارضة أيديولوجية أو ذرائعية على طول الطريق التي ستقودنا إلى تنفيذ الاتفاق مع مصر، كما حدث للأسف مرة أخرى بشأن تونس، قبل بضعة أيام على وجه التحديد”.

وأضافت رئيسة الحكومة: “ما نزال نؤمن بأن طريق التعاون المنظم وطويل الأمد مع الدول الأفريقية ودول حوض المتوسط، يُعدّ أيضا الأداة الأكثر فعالية لبناء حل هيكلي لمشكلة الهجرة”، وأن “الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الذي روجت له حكومتنا بقوة، طريق تؤتي ثمارها اليوم على صعيد الهجرة بالتحديد”، مما “يوضح كيف أن الطريق التي سلكناها هي تلك الصحيحة”.

ورأت ميلوني، أن “أحدث البيانات التي قدمتها وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، تشهد في الواقع، لانخفاض عدد الوافدين عبر طريق وسط البحر المتوسط ​​بنحو 60٪ في الأشهر الأولى لعام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض كبير في عدد الوافدين من تونس”.

وخلصت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى القول: “أضيف أيضاً الحقيقة الكبيرة المتعلقة بالانخفاض الكبير لعدد المهاجرين الوافدين على الطريق القادمة من تركيا، والتي مثلّت في السنوات الأخيرة إحدى القضايا الحاسمة والرئيسية بالنسبة لإيطاليا”.