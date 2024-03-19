سالفيني حول عطلة مدرسية بعيد الفطر: “خيار مرفوض يعارض قيمنا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استهجن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، قرار مجلس إدارة ثانوية “إقبال مسيح” الكائنة في بلدة پيولتيللو، على مشارف ميلانو (شمال)، والتي تبلغ نسبة الأجانب في سكانها 20٪، تخصيص يوم عطلة مدرسية بمناسبة عيد الفطر.

هذا ويحظى أطفال المدارس الابتدائية والثانوية لأول مرة في إيطاليا بيوم العطلة هذا، الذي يضاف إلى التوقف المقرر أصلاً للأنشطة التدريسية بمناسبة عيد الفصح، إذ سيتم في الواقع إغلاق المدارس يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان/أبريل، بالتزامن مع هذا العيد المهم بالنسبة للمسلمين.

وبهذا الصدد، كتب سالفيني في منشور على قنواته بوسائل التواصل الاجتماعي: “بينما يريد أحد ما إزالة الرموز الكاثوليكية، كالصلبان في الفصول الدراسية، خوفًا من ثمة شعور بالإساءة، يقرر مدير المدرسة السالفة الذكر إغلاقها يوم عيد الفطر”، مشدداً على أنه “خيار غير مقبول، يعارض قيم، هوية وتقاليد بلادنا”.

وخلص زعيم حزب الرابطة، مشيراً إلى أن “هذا لا يمثل النموذج الذي نريده لإيطاليا وأوروبا”.

ووفقاً لرئيسة بلدية پيولتيللو، إيفون كوشوتّي، فإن هذا “عمل ينم عن حس حضاري”، وقد “تم اتخاذ القرار بشأن أيام الإجازة بالإجماع من قبل مجلس إدارة المدرسة في شهر أيار/مايو الماضي، عندما تمت الموافقة على التقويم الخاص بالعام الدراسي 2023 ـ 2024.

يذكر أن المدارس أعلاه، دعيت باسم إقبال مسيح (1 كانون الثاني/يناير 1983 ـ 16 نيسان/أبريل 1995) وهو طفل باكستاني أصبح رمزاً لمكافحة استرقاق وعمالة الأطفال في العالم النامي، تم بيعه وهو في الخامسة من عمره للعمل بمصنع للسجاد، وعندما أصبح مراهقا هرب ونجح في تحرير عدد كبير من الأطفال، قُتل على إثرها رميا بالرصاص.