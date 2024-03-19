غريللو: الحكومة لا تدرك ظاهرة الهجرة ومرسوم تدفقاتها مثير للضحك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مؤسس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، الكوميدي السابق بيبّي غريللو، عن الاقتناع بأن حكومة بلاده “لا تدرك ظاهرة الهجرة”، وأن “المرسوم الخاص بالتدفقات مثير للضحك”.

وكتب غريللو على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء، أن “قطرات البحر الأبيض المتوسط، ​​أو كل حبة رمل على سواحل بانتيليريا، صقلية وكالابريا، غدت تعرف الآن ما هي ظاهرة الهجرة، التي تؤثر بشكل مستمر على بلادنا منذ عشرين عاماً”.

وأردف: “إلا أن حكومتنا لم تفهم ماهية الأمر على الإطلاق، فهي لا تزال تعتبره حدثا استثنائيا، مثل الأمطار الغزيرة التي من المقرر أن تنتهي بعد فترة معينة، لتترك مجالا للهدوء”، وهكذا “تخدع الحكومة نفسها بمحاولة الحد من المشكلة، عن طريق وضع مرسوم تدفقات مثير للضحك، أو بإبرام اتفاقيات مكتوبة على الماء”.

وخلص الكوميدي السابق متهكماً على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بالقول: “كل شيء على ما يرام، سيدتي الماركيزة”.